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В южной части Тулы на сутки отключат воду

В южной части Тулы на сутки отключат воду

Это связано с ремонтом водовода.

29 апреля с 7.00 до 7.00 30 апреля в южной части Тулы не будет холодной воды. Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе II подъема Д700 Масловско-Песоченского водозабора.

Воды не будет:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале, ограниченном пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Рязанской – Калужским шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д. Селиховое, д. Площанки.

В п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово возможно пониженное давление холодного водоснабжения.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ремонт сейчас необходим во избежание аварийного отключения в выходные праздничные дни. На завтра запланированы следующие работы:

  • замена участка железобетонного водовода 2-го подъема диаметром 700 мм. в районе с. Федоровка;
  • установка муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка;
  • замена 270 п. м стального участка диаметром 700 мм участка водовода 2-го подъема в районе ВНС «Маслово».

Туляков просят заранее запастись водой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:14 +3
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