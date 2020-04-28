В южной части Тулы на сутки отключат воду

Это связано с ремонтом водовода.

29 апреля с 7.00 до 7.00 30 апреля в южной части Тулы не будет холодной воды. Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе II подъема Д700 Масловско-Песоченского водозабора.

Воды не будет:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,

южнее улицы Гоголевской,

квартале, ограниченном пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Рязанской – Калужским шоссе,

д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д. Селиховое, д. Площанки.

В п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово возможно пониженное давление холодного водоснабжения.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ремонт сейчас необходим во избежание аварийного отключения в выходные праздничные дни. На завтра запланированы следующие работы:

замена участка железобетонного водовода 2-го подъема диаметром 700 мм. в районе с. Федоровка;

установка муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка;

замена 270 п. м стального участка диаметром 700 мм участка водовода 2-го подъема в районе ВНС «Маслово».

Туляков просят заранее запастись водой.