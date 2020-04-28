В Туле пенсионерка попалась на краже туй в Платоновском парке
О преступлении заявил работник частной охранной организации.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в Привокзальном округе 65-летняя пенсионерка посягнула на растущие в Платоновском парке туи. Нарушив правила изоляции и посещения парка, злоумышленница выкопала два деревца и, по предварительным данным, собиралась посадить их у себя на даче.
Но незаконное действие увидел работник частной охранной организации и сообщил об этом полицейским.
Женщина, проживающая поблизости от парка, призналась в нарушении законодательства. Похищенное изъяли, и сейчас в отделе полиции «Привокзальный» выясняют детали и обстоятельства происшествия.
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