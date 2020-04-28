новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 29 апреля

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 29 апреля

Плановые отключения пройдут с 12 до 19 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 1, 2, 4,
  • ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
  • ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-62 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
  • ул. П. Алексеева, 7-19 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. М. Смирнова, 85, 83, 68,
  • ул. Фестивальная, 50-110 (чётн.), 110-а,
  • пер. Грачевский, 1-18,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34  (чётн.),
  • 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.)16, 18, 20, 15, 7, 9,
  • 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
  • 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:43 +3
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричестваотключение светагде в Туле отключат светотключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы приостановили работу башенного крана на Веневском шоссе
Тульские приставы приостановили работу башенного крана на Веневском шоссе
Накануне Дня Победы в эфир выйдет фильм «Алексин – Последний рубеж»
Накануне Дня Победы в эфир выйдет фильм «Алексин – Последний рубеж»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.