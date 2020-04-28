Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 29 апреля
Плановые отключения пройдут с 12 до 19 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 1, 2, 4,
- ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
- ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59,
- ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-62 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
- ул. П. Алексеева, 7-19 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. М. Смирнова, 85, 83, 68,
- ул. Фестивальная, 50-110 (чётн.), 110-а,
- пер. Грачевский, 1-18,
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
- 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
- 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.),
- 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
- ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),
- 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.)16, 18, 20, 15, 7, 9,
- 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
- 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
- 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.).
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