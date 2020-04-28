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Накануне Дня Победы в эфир выйдет фильм «Алексин – Последний рубеж»
Кадр из видео

Накануне Дня Победы в эфир выйдет фильм «Алексин – Последний рубеж»

Военно-документальная картина будет транслироваться в двух сообществах «ВКонтакте».

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эфир выйдет военно-документальный фильм «Алексин – Последний рубеж», снятый Сергеем Дубининым, Николаем Абрамовым и Владиславом Фроловым. Работа над проектом заняла целый год, а 8 мая фильм наконец-то увидит своего зрителя.

Премьера состоится в группа «ВКонтакте» «Алексин Сейчас» и «Тула и область Онлайн». Перед показом пройдёт небольшое видеоинтервью с создателями фильма. Показ в кинотеатрах отложен на неопределенный срок, но все желающие смогут увидеть картину в интернете.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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