Накануне Дня Победы в эфир выйдет фильм «Алексин – Последний рубеж»

Кадр из видео

Военно-документальная картина будет транслироваться в двух сообществах «ВКонтакте».

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эфир выйдет военно-документальный фильм «Алексин – Последний рубеж», снятый Сергеем Дубининым, Николаем Абрамовым и Владиславом Фроловым. Работа над проектом заняла целый год, а 8 мая фильм наконец-то увидит своего зрителя.

Премьера состоится в группа «ВКонтакте» «Алексин Сейчас» и «Тула и область Онлайн». Перед показом пройдёт небольшое видеоинтервью с создателями фильма. Показ в кинотеатрах отложен на неопределенный срок, но все желающие смогут увидеть картину в интернете.