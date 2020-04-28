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Давайте помогать! Тулячки бесплатно развозят молоко семьям с детьми и занимаются английским

Давайте помогать! Тулячки бесплатно развозят молоко семьям с детьми и занимаются английским

Myslo открывает пункт взаимопомощи туляков. Давайте объединимся и поддержим друг друга. Пишите в комментариях, если вы можете бесплатно чем-то помочь другим.

«Есть возможность 1−2 раза в неделю бесплатно привозить коровье молоко и творог семье с детьми и невысоким достатком. Кто знает такую семью или сам будет рад такой помощи — напишите в личные сообщения. Будет здорово, если в комментариях отпишутся те, кто имеет возможность также поделиться излишком домашней продукции».

Этот пост был написан неделю назад в группе «Подслушано в Заокском районе» местной жительницей Аленой Сеет и незаслуженно остался без особого внимания.

Мы связались с Аленой. Она рассказала, почему решила помогать нуждающимся:

Алена Сеет

- У нас с мужем личное подсобное хозяйство. Куры, козы, кролики, корова. Сами многодетные и знаем, как порой бывает тяжко. А во время таких передряг в стране и подавно. Банка молока часто решает многое, а у нас — бывает лишней. Ну, сделаем мы сырники, слопаем, как и предыдущие 100 раз, и забудем. А эмоций от людей получим в разы больше.

Редко, к сожалению встречаешь объявления о помощи — не из желания заработать, а просто потому что есть возможность. Нам хочется действительно послужить примером, и в первую очередь своим детям, а если и окружающим — будет вообще отлично.

Семья Алены Сеет будут помогать двум семьям:

- Одна многодетная, а значит, молоко точно будет приносить пользу. А вторая — с двумя детьми, но из-за карантина проблемы с работой. Очень ценно видеть эти эмоции благодарности, смешанные с удивлением, — добавила Алена.

Семьи, которым нужна помощь, нашлись быстро, а вот предложение помогать друг другу поддержала лишь одна жительница района Алеся Гомер:

«Излишков домашней продукции нет, но могу поделиться знаниями английского языка бесплатно. Есть возможность взять одного ученика (у кого реальные проблемы с английским) и у кого нет возможности оплачивать репетитора. Пишите в личку, помогу бесплатно».
 

К Алесе Гомер за помощью тоже обратились две семьи. Она рассказала Myslo:

Алеся Гомер

- Мне написала учительница, что знает одну многодетную семью, мамочка которой заинтересована, чтоб её дочь изучала английский. Платить репетитору не смогут. Позже мамочка пятерых детей очень просила позаниматься еще и со старшим сыном. Теперь у меня два бесплатных ученика, занимаемся 2 раза в неделю.

Рада, что хоть кому-то могу помочь! Мы просто не выживем, если не будем помогать друг другу в этот сложный для всех нас период!

 

Именно эти две девушки вдохновили нас на открытие на портале Myslo пункта взаимопомощи туляков.

Если вы тоже можете чем-то помочь другим безвозмездно, например, помочь с обучением, связать или сшить маску, а может у вас тоже есть излишки домашней продукции или вы готовы взять на себя транспортную составляющую и т. п. Пишите в комментариях, на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте, в директ в Instagram, в WhatsApp по номеру тел. 8 (905) 115-06-43 (на звонки отвечать не будем, а сообщения прочитаем).

Мы будем собирать предложения туляков и публиковать объявления, чтобы как предложения нашли своего адресата.

Давайте вместе сделаем мир добрее, а условия самоизоляции и удаленки чуточку легче!

 
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