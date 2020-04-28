Давайте помогать! Тулячки бесплатно развозят молоко семьям с детьми и занимаются английским
Myslo открывает пункт взаимопомощи туляков. Давайте объединимся и поддержим друг друга. Пишите в комментариях, если вы можете бесплатно чем-то помочь другим.
«Есть возможность 1−2 раза в неделю бесплатно привозить коровье молоко и творог семье с детьми и невысоким достатком. Кто знает такую семью или сам будет рад такой помощи — напишите в личные сообщения. Будет здорово, если в комментариях отпишутся те, кто имеет возможность также поделиться излишком домашней продукции».
Этот пост был написан неделю назад в группе «Подслушано в Заокском районе» местной жительницей Аленой Сеет и незаслуженно остался без особого внимания.
Мы связались с Аленой. Она рассказала, почему решила помогать нуждающимся:
Алена Сеет
- У нас с мужем личное подсобное хозяйство. Куры, козы, кролики, корова. Сами многодетные и знаем, как порой бывает тяжко. А во время таких передряг в стране и подавно. Банка молока часто решает многое, а у нас — бывает лишней. Ну, сделаем мы сырники, слопаем, как и предыдущие 100 раз, и забудем. А эмоций от людей получим в разы больше.
Редко, к сожалению встречаешь объявления о помощи — не из желания заработать, а просто потому что есть возможность. Нам хочется действительно послужить примером, и в первую очередь своим детям, а если и окружающим — будет вообще отлично.
Семья Алены Сеет будут помогать двум семьям:
- Одна многодетная, а значит, молоко точно будет приносить пользу. А вторая — с двумя детьми, но из-за карантина проблемы с работой. Очень ценно видеть эти эмоции благодарности, смешанные с удивлением, — добавила Алена.
Семьи, которым нужна помощь, нашлись быстро, а вот предложение помогать друг другу поддержала лишь одна жительница района Алеся Гомер:
К Алесе Гомер за помощью тоже обратились две семьи. Она рассказала Myslo:
Алеся Гомер
- Мне написала учительница, что знает одну многодетную семью, мамочка которой заинтересована, чтоб её дочь изучала английский. Платить репетитору не смогут. Позже мамочка пятерых детей очень просила позаниматься еще и со старшим сыном. Теперь у меня два бесплатных ученика, занимаемся 2 раза в неделю.
Рада, что хоть кому-то могу помочь! Мы просто не выживем, если не будем помогать друг другу в этот сложный для всех нас период!
Именно эти две девушки вдохновили нас на открытие на портале Myslo пункта взаимопомощи туляков.
Если вы тоже можете чем-то помочь другим безвозмездно, например, помочь с обучением, связать или сшить маску, а может у вас тоже есть излишки домашней продукции или вы готовы взять на себя транспортную составляющую
Мы будем собирать предложения туляков и публиковать объявления, чтобы как предложения нашли своего адресата.
Давайте вместе сделаем мир добрее, а условия самоизоляции и удаленки чуточку легче!
А вы готовы бесплатно помогать?