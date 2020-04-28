Фото из архива Myslo.
Тульская область вошла в десятку самых зараженных коронавирусом регионов России
Лидером рейтинга, конечно, является Москва.
Тульская область вошла в десятку самых зараженных коронавирусом регионов России. На сегодняшний день у нас 783 подтвержденных случая COVID-19. При этом 63 человека уже вылечились от этого, также зафиксировано шесть смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.
Отметим, что на данный момент в России лабораторно подтверждены 93 558 случаев заболевания.
- Москва — 48 426,
- Московская область — 10 231
- Санкт-Петербург — 3436,
- Нижегородская область — 1663,
- Республика Дагестан — 1147,
- Мурманская область — 1056,
- Краснодарский край — 888,
- Рязанская область — 788,
- Тульская область — 783,
- Ленинградская область — 781.
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