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Тульская область вошла в десятку самых зараженных коронавирусом регионов России
Фото из архива Myslo.

Тульская область вошла в десятку самых зараженных коронавирусом регионов России

Лидером рейтинга, конечно, является Москва.

Тульская область вошла в десятку самых зараженных коронавирусом регионов России. На сегодняшний день у нас 783 подтвержденных случая COVID-19. При этом 63 человека уже вылечились от этого, также зафиксировано шесть смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что на данный момент в России лабораторно подтверждены 93 558 случаев заболевания.

  1. Москва — 48 426,
  2. Московская область — 10 231
  3. Санкт-Петербург — 3436,
  4. Нижегородская область — 1663,
  5. Республика Дагестан — 1147,
  6. Мурманская область — 1056,
  7. Краснодарский край — 888,
  8. Рязанская область — 788,
  9. Тульская область — 783,
  10. Ленинградская область — 781.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:05 0
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