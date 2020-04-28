Фото из архива Myslo.

Тульская область вошла в десятку самых зараженных коронавирусом регионов России. На сегодняшний день у нас 783 подтвержденных случая COVID-19. При этом 63 человека уже вылечились от этого, также зафиксировано шесть смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что на данный момент в России лабораторно подтверждены 93 558 случаев заболевания.