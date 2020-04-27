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Во время пандемии коронавируса туляки могут обратиться за помощью к психологам

Во время пандемии коронавируса туляки могут обратиться за помощью к психологам

До конца карантина опытные специалисты бесплатно проконсультируют всех, кто чувствует тревогу и растерянность в связи с эпидемией.

Если вы тяжело переживаете вынужденную самоизоляцию, тревожитесь за себя и своих близких, испытываете трудности в построении отношений с детьми, партнером, родственниками – вы можете обратиться за помощью к психологам фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

На горячую линию может обратиться любой человек, которому стало тревожно из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Тревоги могут быть обусловлены изменением отношений с близкими во время самоизоляции.

«К сожалению, мы не можем проконсультировать по социальным или медицинским вопросам, однако специалисты горячей линии могут поддержать человека, помочь сделать выбор или ослабить психологическое напряжение, в котором многие из нас сейчас находятся», – отметила психолог Евгения Стратийчук.  

Если вы испытываете волнение, ваше психологическое состояние ухудшилось или вам сложно общаться с близкими, звоните: 8(800)700-88-05.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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