Ежедневно в Тульской области производят более 400 тысяч масок

В ходе совещания в региональном правительстве руководитель областного Росздравнадзора Александр Былков сообщил, что сегодня в аптечных сетях имеется в наличии порядка 6900 медицинских масок и 44000 дезинфицирующих средств. На склад поступило порядка 300 тысяч масок, в ближайшее время их распределят по торговым точкам.

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина 30 предприятий легкой промышленности были перепрофилированы и ежедневно выпускают порядка 400 тысяч масок.

За три дня в аптеки Тулы поступил почти миллион масок. Ещё больше направлено на предприятия промышленности, агропромышленного и теплоэнергетического комплекса, транспорта и ЖКХ.

– С начала апреля, когда была запущена первая площадка, уже выпущено 7,4 млн масок. Они изготавливаются из высококачественного многослойного нетканого материала в соответствии с рекомендациями Минпромторга России. Используется. Сырье производит тульская компания. Все маски проходят стерилизацию и обеспечивают высокий уровень защиты, – сообщил Андрей Платов.

В мае планируется дополнительно запустить две автоматические линии по выпуску масок на предприятиях АО «Пластик» и ООО «Юнигрупп», ожидается поставка оборудования, способного производить 100 тысяч масок в сутки. Алексей Дюмин поручил наращивать объемы производства.