Где в Туле не будет электроэнергии 28 апреля
«Тулгорэлектросети» информируют о плановых работах.
С 12.00 до 19.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Оборонная, 93-а,
- ул. Новомосковская, 1,
- д. Малёвка, 104-а,
- Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 34-54 (чётн.), 25-33, 31-а, 39 (нечётн.),
- Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 11-19 (нечётн.), 1-а, 1-б, 2-а-г, 19-а,
- 10-й пр-д, 2-в, 2-д,
- 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
- 12-й пр-д, 1-в,1-д, 3-7, 8,
- 13-й пр-д, 3, 8,
- 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-14, 14-а (чётн.),
- 17-й пр-д, 28,
- 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 1-28,
- 18-й пр-д, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.),
- 5-й Полюсный пр-д, 10, 12, 13, 15, 21, 28, 30-а, 32, 51, 33-47 (нечётн.),
- 5-й Полюсный пр-д,
- 6-й Полюсный пр-д, 11,
- ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.),
- ул. Фруктовая, 16-25.
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