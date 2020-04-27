Путин, Дюмин и Сталин изображены на мозаике в храме Минобороны

Фото Художественного совета по строительству храма.

Как сообщают федеральные СМИ, в главном храме Вооруженных Сил России появятся мозаичные изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. На композиции также изображен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как пояснил «РБК» епископ Клинский Стефан, изображение на стенах храмов исторических событий и личностей является традицией.

– Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя, — сообщил настоятель храма в интервью изданию.