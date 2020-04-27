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В Тульской области свекровь зарезала молодую невестку
Фото предоставлено СУ СК РФ по Тульской области.

В Тульской области свекровь зарезала молодую невестку

По данным следствия, в момент преступления женщина была пьяна.

Плавские следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Тепло-Огаревского района. В селе Волчья Дубрава женщина убила 22-летнюю родственницу. На данный момент она признает свою вину и дает показания.
 
Преступление было совершено 26 апреля. В ходе ссоры подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила свою невестку ножом в живот. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
 
«Следственными органами при содействии сотрудников УМВД России по Тульской области подозреваемая в совершении преступления установлена и задержана. Следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:42 +9
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