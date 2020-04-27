Компания «Полипласт Новомосковск» провела онлайн-конференцию

Несмотря на последние события в мире, когда нарушены привычные способы коммуникации и нет возможности встретиться лично с каждым или организовать привычную всем конференцию и провести семинар, в компании «Полипласт Новомосковск» нашли способ общения с клиентами.

В такое сложное время «Полипласт» максимально сократил дистанцию, выйдя в сеть для открытого диалога с клиентами и партнёрами. Формат видеоконференции и последующих за докладами прямых ответов и консультаций был очень высоко оценён гостями мероприятия. Накануне прошла уже вторая по счёту онлайн конференция.

21 и 22 апреля компания «Полипласт Новомосковск» объединила в своей интерактивной видеоконференции друзей, партнёров, единомышленников. Более 160 компаний приняли участие в дистанционном мероприятии. Онлайн решались самые актуальные вопросы строительной отрасли накануне летнего сезона. В частности, проблемы, связанные с железобетонными изделиями и конструкциями, сохраняемостью бетонных смесей и применяемыми микронаполнителями.

В качестве докладчиков выступили эксперты компании «Полипласт». Но конференция не ограничилась одними лишь выступлениями. Из разных регионов европейской части страны поступали вопросы, велись оживлённые дискуссии.

Совсем недавно в компании отмечали очередную годовщину со дня основания, и в своём вступительном слове директор по маркетингу и сбыту Кабанова Ю.С. рассказала о достижениях «Полипласта» за 17 лет работы. К примеру, за всё это время было обслужено 6500 клиентов, из которых 4000 работают с компанией непрерывно более 5 лет. А ещё в этом году компанией была отгружена миллионная тонна добавок.

Директор по развитию Степанюга И.В. рассказала о методах повышения сохраняемости подвижности бетонных смесей в летний период. Очень познавательными стали доклады руководителя учебного центра Кружаловой С.Ю. и начальника строительной лаборатории Вовк И.В.

Конференция 21 апреля продолжалась более трёх часов. Участники от души благодарили специалистов «Полипласта» за интересную и познавательную информацию. И 22 апреля на «Полипласте» решили повторить встречу и успешно пообщались в видеоформате с клиентами и партнёрами из Московского региона, Сибири и Армении.

В компании «Полипласт» говорят о том, что сейчас общение – это большая ценность и поэтому скоро будет подготовлена ещё более интересная встреча с обсуждением актуальных тем.