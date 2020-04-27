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Новомосковская фирма незаконно собирала опасные отходы

Новомосковская фирма незаконно собирала опасные отходы

За отсутствие лицензии юридическому лицу назначено предупреждение.

Новомосковская прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического и лицензионного законодательства ООО «РК». Как сообщает пресс-служба ведомства, организация незаконно занималась сбором, транспортировкой, обработкой и обезвреживанием и отходов II, III, IV классов опасности.

Работы велись на объекте, находящемся на ул. Свободы. Необходимой лицензии у фирмы нет. Для устранения нарушений руководителю компании внесено представление, работа объекта приостановлена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора юридическое лицо также привлечено к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Ему назначено наказание в виде предупреждения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:13 +1
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