Новомосковская фирма незаконно собирала опасные отходы

Новомосковская прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического и лицензионного законодательства ООО «РК». Как сообщает пресс-служба ведомства, организация незаконно занималась сбором, транспортировкой, обработкой и обезвреживанием и отходов II, III, IV классов опасности.

Работы велись на объекте, находящемся на ул. Свободы. Необходимой лицензии у фирмы нет. Для устранения нарушений руководителю компании внесено представление, работа объекта приостановлена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора юридическое лицо также привлечено к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Ему назначено наказание в виде предупреждения.