Тулячек оштрафовали за продажу молока на улице

Привокзальный районный суд Тулы рассмотрел два административных дела по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Установлено, что две тулячки 16 и 17 апреля продавали молоко вне стационарного помещения, чем нарушили действующие в Тульской области ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса.

Женщины на судебные заседания не явились и просили рассмотреть дела без их участия. Постановлениями Привокзального суда они признаны виновными в совершении административных правонарушений, каждой из них назначен штраф на сумму 5000 рублей.