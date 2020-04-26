Туляк своими руками собрал парусную лодку

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На изготовление трёхметрового швертбота у Андрея Макарцова ушло четыре месяца.

Житель Тульской области, представитель клуба «Корабелы» и член Русского географического общества Андрей Макарцов построил собственную парусную лодку.

О личном плавсредстве мужчина мечтал с детства, начитавшись Жюля Верна и Фенимора Купера. Романтика путешествий не оставила его и во взрослой жизни – Андрей увлекается туризмом и водными сплавами.

Мысль о строительстве лодки окончательно сформировалась у Андрея после посещения фестиваля «Суворовская регата 2019». За четыре месяца туляк вместе с единомышленниками собрал парусный швертбот.

Трёхметровое судно оснащено одной мачтой, швертом (выдвижным плавником), рулём и двумя парусами. Имеется небольшая каюта, рассчитанная на двух человек. На днях лодка была торжественно спущена на воду в селе Пришня.