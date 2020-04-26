Бывший замминистра здравоохранения Тульской области: «Почти убежден, что переболел covid-19 еще в январе»

Об этом Владимир Борисович, работающий сейчас в Коммунарке, пишет в своем Facebook.

Экс-заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк стал волонтером. Он вышел на работу в Коммунарку — столичную больницу, где лечат заразившихся коронавирусом. Об этом пишет сайт « Тульские пряники ». Издание приводит фотографии Владимира Грицаюка в защитном костюме с надписью «Врач Володя» на спине.

При этом сам Владимир Грицаюк пишет в Facebook, что сдал тест на коронавирус, и его описали как слабоположительный:

«Очень уважаемый мной специалист-гуру для меня в медицине-сказал: «Это ты где-то сконтактировал хорошо». Эпидемиолог: «Два месяца назад переболели»....болел «очень странной болезнью» в январе, после посещения таможни 30.12.19, где провёл несколько часов в душном узком коридоре в большой группе людей. В т.ч., с гражданами Китая, судя по фенотипу и языку (китайским не владею). Инкубационный период до первых проявлений 4 дня. Симптоматика была на 90% похожа на ту, что сейчас все, модно переболевшие на дому, описывают на своих страничках)). Заболевание длилось 8 дней. Остаточные явления мучили недели две, постепенно стихая».