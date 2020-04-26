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Бывший замминистра здравоохранения Тульской области: «Почти убежден, что переболел covid-19 еще в январе»

Бывший замминистра здравоохранения Тульской области: «Почти убежден, что переболел covid-19 еще в январе»

Об этом Владимир Борисович, работающий сейчас в Коммунарке, пишет в своем Facebook.

Экс-заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк стал волонтером. Он вышел на работу в Коммунарку — столичную больницу, где лечат заразившихся коронавирусом. Об этом пишет сайт «Тульские пряники». Издание приводит фотографии Владимира Грицаюка в защитном костюме с надписью «Врач Володя» на спине.
 
 
При этом сам Владимир Грицаюк пишет в Facebook, что сдал тест на коронавирус, и его описали как слабоположительный:
 
«Очень уважаемый мной специалист-гуру для меня в медицине-сказал: «Это ты где-то сконтактировал хорошо». Эпидемиолог: «Два месяца назад переболели»....болел «очень странной болезнью» в январе, после посещения таможни 30.12.19, где провёл несколько часов в душном узком коридоре в большой группе людей. В т.ч., с гражданами Китая, судя по фенотипу и языку (китайским не владею). Инкубационный период до первых проявлений 4 дня. Симптоматика была на 90% похожа на ту, что сейчас все, модно переболевшие на дому, описывают на своих страничках)). Заболевание длилось 8 дней. Остаточные явления мучили недели две, постепенно стихая».
 

О тесте и мнениях. Тест пролежал 15 мин, дал слабоположительный IgG. Еще высказывалась точка зрения, что тест надо было оставить на пару часов. Я вовсе не спец в лабораторной диагностике, но не лишён познавательного и врачебно-научного интереса к длительности приобретённого (существующего) специфического иммунитета к SARS_CoV2)).

Я сам почти убеждён в перенесённом COVID-19 в январе 2020.

Но (!) никак не исключаю, а подтверждаю возможность недавнего «хорошо сконтактировал». Предполагаю постоянное «хорошо сконтактировал». Может кто выскажется? Всем здоровья, конечно! Коллегам особенно!».

В комментариях Владимиру Грицаюку пишут, что на фото отрицательный тест.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:32 +3
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