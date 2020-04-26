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Весеннее тепло: На последней неделе апреля в Туле потеплеет до +17 градусов

Весеннее тепло: На последней неделе апреля в Туле потеплеет до +17 градусов

Такие прогнозы дают синоптики.

Хорошие новости для туляков — погода, похоже, решила всё-таки вспомнить, что на улице уже весна. На последней неделе апреля в Тульской области значительно потеплеет. Температура воздуха будет колебаться от +11 до +17 градусов. Правда, несколько дней будет дождливо.

По прогнозам синоптиков, самым теплым днем станет 29 апреля — ожидается, что воздух может прогреться до +17°С.

Затем в регионе начнется небольшое похолодание. В последний день месяца ожидается +16°С, а 1 мая — +15°С.


Скрин с сайта Гидрометцентра.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:45 +8
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