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В Тульской области снизили налог на имущество организаций

В Тульской области снизили налог на имущество организаций

Соответствующие изменения в нормативные акты внес глава региона.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в статью 2 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций». Цель — оказать поддержку предпринимателям в связи с эпидемией коронавируса.

Закон предусматривает снижение ставки налога на имущество организаций в 2020 году до 1% в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Также Закон устанавливает в 2020 году пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 1,1%, если налогоплательщик использует эту недвижимость под гостиницы или иные места размещения. Чтобы получить эту льготу, необходимо иметь свидетельство о присвоении гостинице категории.

Указанные льготы установлены в рамках реализации второго пакета мер поддержки субъектов предпринимательства, разработанного правительством Тульской области.

 

 

Сюжет: Бизнес, живи!
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