В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 44 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших жители Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.

Из них 5 человек работают в столичном регионе, 6 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими. Все больные своевременно изолированы.

Всего в России за сутки подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.