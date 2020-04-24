новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса

В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса

Таким образом число заболевших достигло 505.

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 44 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших жители Тулы, Донского,  Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.

Из них 5 человек работают в столичном регионе, 6 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими. Все больные своевременно изолированы.

 

Всего в России за сутки подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов. 

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Сюжет: Коронавирус
В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19
сегодня, в 10:39, 14 3603 1
Российские учёные разрабатывают новый метод лечения коронавируса
Мир
Российские учёные разрабатывают новый метод лечения коронавируса
сегодня, в 09:05, 40 2718 1
Тульских призывников проверят на коронавирус
Жизнь Тулы и области
Тульских призывников проверят на коронавирус
вчера, в 21:21, 33 4326 1
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении
Жизнь Тулы и области
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении
вчера, в 13:56, 470 60456 -118
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:33 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19
В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19
В Тульской области снизили налог на имущество организаций
В Тульской области снизили налог на имущество организаций
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.