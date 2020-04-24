Житель Новомосковска распространял детскую порнографию

Теперь мужчина проведет 4,5 года в колонии общего режима.

Новомосковский городской суд вынес приговор местному жителю. Установлено, что в период с 1 января 2013 г. по 4 февраля 2019 г. он покупал в интернете детскую и взрослую порнографию.

- Установив на используемом компьютере специализированную программу, предназначенную для обмена файлами между пользователями в файлообменных пиринговых сетях, гражданин предоставлял открытый общий доступ для неограниченного круга лиц, — сообщает суд.

Мужчина признан виновным в распространении порнографии*, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 мес. в исправительной колонии общего режима.

Осужденный заключен под стражу.

*Мужчина осужден по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ.