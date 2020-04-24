В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19

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В тульской больнице скончался 82-летний житель Ефремова c подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. У него в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы, атеросклеротический кардиосклероз.

Как сообщает региональный оперативный штаб, тульские врачи боролись за его жизнь на протяжении 9 дней. Консультативную поддержку им оказывали специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова . Но спасти пациента не удалось. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

В Тульской области это четвертый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось , что у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского заболевание подтвердилось уже после смерти. Обе женщины скончались от двусторонней пневмонии.

Третий пациент — 58-летний житель Ясногорска – поступил в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии с проявлениями дыхательной недостаточности и был переведен на искусственную вентиляцию легких. Мужчина больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта. Взятый анализ подтвердил наличие COVID-19. Пациент скончался от двусторонней пневмонии на фоне хронической патологии сердечно-сосудистой системы.