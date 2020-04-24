В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульской больнице скончался 82-летний житель Ефремова c подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. У него в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы, атеросклеротический кардиосклероз.
Как сообщает региональный оперативный штаб, тульские врачи боролись за его жизнь на протяжении 9 дней. Консультативную поддержку им оказывали специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени
В Тульской области это четвертый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.