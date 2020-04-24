новости
новости
Регистрация
В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В тульской больнице скончался 82-летний мужчина с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончался 82-летний житель Ефремова c подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. У него в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы, атеросклеротический кардиосклероз.

Как сообщает региональный оперативный штаб, тульские врачи боролись за его жизнь на протяжении 9 дней. Консультативную поддержку им оказывали специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Но спасти пациента не удалось. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

 

В Тульской области это четвертый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. 

Ранее сообщалось, что у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского заболевание подтвердилось уже после смерти. Обе женщины скончались от двусторонней пневмонии.
 
Третий пациент — 58-летний житель Ясногорска – поступил в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии с проявлениями дыхательной недостаточности и был переведен на искусственную вентиляцию легких. Мужчина больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта. Взятый анализ подтвердил наличие COVID-19. Пациент скончался от двусторонней пневмонии на фоне хронической патологии сердечно-сосудистой системы.
Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса
сегодня, в 10:33, 22 3832 1
Российские учёные разрабатывают новый метод лечения коронавируса
Мир
Российские учёные разрабатывают новый метод лечения коронавируса
сегодня, в 09:05, 40 2713 1
Тульских призывников проверят на коронавирус
Жизнь Тулы и области
Тульских призывников проверят на коронавирус
вчера, в 21:21, 33 4325 1
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении
Жизнь Тулы и области
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении
вчера, в 13:56, 470 60442 -118
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусскончался пациентпневмония

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поменяли подрядчика: Когда завершится ремонт площади Победы в Туле?
Поменяли подрядчика: Когда завершится ремонт площади Победы в Туле?
В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса
В Тульской области за сутки 44 новых случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.