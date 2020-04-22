В Тульской области зафиксированы три смерти пациентов с COVID-19

Это две пенсионерки и один мужчина.

По официальным данным, за все время наблюдения больных COVID-19 в Тульской области зафиксировано три смерти. Заболевание подтвердилось у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского уже после смерти. Обе женщины скончались от двусторонней пневмонии.

Третий пациент — 58-летний житель Ясногорска – поступил в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии с проявлениями дыхательной недостаточности и был переведен на искусственную вентиляцию легких.

«Мужчина больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта. Взятый анализ подтвердил наличие COVID-19. Пациент скончался от двусторонней пневмонии на фоне хронической патологии сердечно-сосудистой системы», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.