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В Тульской области зафиксированы три смерти пациентов с COVID-19

В Тульской области зафиксированы три смерти пациентов с COVID-19

Это две пенсионерки и один мужчина.

По официальным данным, за все время наблюдения больных COVID-19 в Тульской области зафиксировано три смерти. Заболевание подтвердилось у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского уже после смерти. Обе женщины скончались от двусторонней пневмонии.
 
Третий пациент — 58-летний житель Ясногорска – поступил в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии с проявлениями дыхательной недостаточности и был переведен на искусственную вентиляцию легких.
 
«Мужчина больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта. Взятый анализ подтвердил наличие COVID-19. Пациент скончался от двусторонней пневмонии на фоне хронической патологии сердечно-сосудистой системы», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
Ранее оперативный штаб сообщал о смерти 36-летнего жителя Тулы, инвалида III группы, который имел в анамнезе оперированный порок сердца и умер от двусторонней пневмонии. У мужчины заболевание COVID-19 не подтверждено.
Сюжет: Коронавирус
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