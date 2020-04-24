Вратарь «Арсенала» объявил благотворительный аукцион для помощи тяжелобольному мальчику
Михаил Левашов предлагает приобрести мяч с матча с питерским «Зенитом», который завершился со счетом 4:2 в пользу туляков.
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов запустил благотворительный аукцион, все средства с которого пойдут на лечение маленького Саши Архипова из Ефремова.
Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры и лекарства, нужна по-настоящему космическая сумма – 2,4 млн долларов.
ВНИМАНИЕ!!!!! Максимальный репост! Дорогие друзья, одному прекрасному малышу, который живет в Тульской области, очень нужна наша помощь. Я запускаю благотворительный аукцион, все вырученные средства пойдут семье Саши Архипова, который очень нуждается в дорогостоящем лечении (вся подробная информация на странице @smaylik_sasha ). А теперь давайте поговорим о первом лоте. Это футбольный мяч с нашей игры против Зенита! Это именно тот мяч, который был у меня в руках в момент финального свистка! Начальная цена 5000 рублей Прошу Вас соблюдать правила аукциона: - не пишите комментарии не по теме - указывайте только реальные суммы - минимальный шаг 1000 рублей. Итоги подведём в воскресенье 26 апреля в 15 00. Прошу всех кто не сможет поучаствовать в аукционе, поддержать Сашку. Любая сумма обязательно поможет!!! Только вместе мы сможем помочь малышу в его нелегкой борьбе с болезнью. Ниже – реквизиты, по которым можно помочь любой суммой! Отправляя денежные средства, не забывайте подписывать свой перевод, «Поможем Саше Архипову». Это важно! реквизиты для перевода: Сбербанк 2202 2021 3655 6465 Сбербанк on- line 89531837272 ВТБ 5368 2901 7564 1226 Тинькофф 5536 9138 4249 9069 QIWI кошелёк +79531837272 Получатель Екатерина Алексееевна А. (мама)
Спортсмен выставил на аукцион необычный лот – мяч, который он держал в руках в момент завершения игры с питерским «Зенитом», которая закончилась со счётом 4:2 в пользу туляков.