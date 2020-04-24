Вратарь «Арсенала» объявил благотворительный аукцион для помощи тяжелобольному мальчику

Михаил Левашов предлагает приобрести мяч с матча с питерским «Зенитом», который завершился со счетом 4:2 в пользу туляков.

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов запустил благотворительный аукцион, все средства с которого пойдут на лечение маленького Саши Архипова из Ефремова.

Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры и лекарства, нужна по-настоящему космическая сумма – 2,4 млн долларов.

Спортсмен выставил на аукцион необычный лот – мяч, который он держал в руках в момент завершения игры с питерским «Зенитом», которая закончилась со счётом 4:2 в пользу туляков.