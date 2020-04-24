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В каких районах и городах Тульской области зафиксирован COVID-19: карта на 24 апреля

В каких районах и городах Тульской области зафиксирован COVID-19: карта на 24 апреля

За сутки в регионе прибавилось 44 заболевших коронавирусом.

Среди подтвержденных случаев за сутки — жители Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.

Публикуем карту распространения коронавируса в Тульской области:

Детализация по районам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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