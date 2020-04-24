В каких районах и городах Тульской области зафиксирован COVID-19: карта на 24 апреля
За сутки в регионе прибавилось 44 заболевших коронавирусом.
Среди подтвержденных случаев за сутки — жители Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.
Публикуем карту распространения коронавируса в Тульской области:
Детализация по районам:
сегодня, в 13:35, 0 56 0
сегодня, в 11:37, 78 2593 -16
сегодня, в 10:39, 46 8618 1
сегодня, в 10:33, 59 10704 2
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