В каких районах и городах Тульской области зафиксирован COVID-19: карта на 24 апреля

За сутки в регионе прибавилось 44 заболевших коронавирусом.

Среди подтвержденных случаев за сутки — жители Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.

Публикуем карту распространения коронавируса в Тульской области:

Детализация по районам: