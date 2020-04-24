Фото из архива Myslo.
В Туле по-прежнему низкий уровень самоизоляции
На 10.50 индекс составлял всего 2,1 балла. Это очень плохо.
В Туле по-прежнему самый низкий уровень самоизоляции среди соседних регионов. Судя по данным «Яндекса», в оружейной столице индекс составляет 2,1.
Согласно статистике, уровень самоизоляции в Туле повышается после 19.00 и сохраняется высоким до 7 часов утра, затем резко падает.
Для сравнения: на 10.50 в Рязани индекс составлял 2,2, в Липецке и Орле — 2,4, в Калуге — 2,5, в Москве — 3,2.
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