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В Туле по-прежнему низкий уровень самоизоляции
Фото из архива Myslo.

В Туле по-прежнему низкий уровень самоизоляции

На 10.50 индекс составлял всего 2,1 балла. Это очень плохо.

В Туле по-прежнему самый низкий уровень самоизоляции среди соседних регионов. Судя по данным «Яндекса», в оружейной столице индекс составляет 2,1.

Согласно статистике, уровень самоизоляции в Туле повышается после 19.00 и сохраняется высоким до 7 часов утра, затем резко падает.

Для сравнения: на 10.50 в Рязани индекс составлял 2,2, в Липецке и Орле — 2,4, в Калуге — 2,5, в Москве — 3,2.

Сюжет: Коронавирус
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