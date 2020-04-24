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С проспекта Ленина в Туле вывезли бесхозные легковушки
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С проспекта Ленина в Туле вывезли бесхозные легковушки

Владельцы машин могут вернуть их в течение месяца, возместив стоимость эвакуации и хранения.

В Туле продолжает работу комиссия по принудительной эвакуации транспортных средств. В ее состав входят сотрудники администрации города и специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы».

По ее решению были эвакуированы две отечественные легковушки «ВАЗ 2108» и «ВАЗ 2107», брошенные в районе дома № 113 по проспекту Ленина. Бесхозные авто подлежат эвакуации, если:

  • находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы,
  • являются местом несанкционированного складирования отходов,
  • создают препятствия дорожному движению, работе спецтехники, проезду во дворы.

Владельцы машин могут вернуть их и находящееся внутри имущество в течение месяца с момента эвакуации. Для этого нужно представить в комиссию по эвакуации письменное заявление и документы на транспортное средство. С владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением автомобиля. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +5
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