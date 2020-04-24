Серия пожаров в центре Тулы: жильцы обвиняют в поджогах черных риэлторов

По словам одной из пострадавших, за несколько дней до этого у нее пропала собака, которая охраняла дом.

Поздно ночью 24 апреля на ул. Бундурина в Туле произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил один двухэтажный деревянный расселенный дом, в котором ранее жили несколько семей. От соседнего трехэтажного также расселенного кирпичного дома фактически остались только стены — крыша и внутренние перекрытия обрушились.

Пожарные работают на месте уже более 20 часов, а дым над пепелищем все еще видно даже с Восточного обвода. Трехэтажка, кстати, входит в перечень объектов культурного наследия.

Когда огнеборцы тушили эти постройки, один из них заметил, что горит третий дом, который находится примерно в 170−200 метрах от места пожара на ул. Бундурина. Пожарные бросились к нему и, как оказалось, вовремя — в доме жила 90-летняя женщина, которая вряд ли могла бы спастись сама. Пенсионерку пришлось вытаскивать через окно, так как огонь и дым отрезали ей путь через входную дверь.

Живущие рядом люди уверенно говорят, что это были именно умышленные поджоги. Да и работавшие на месте происшествия огнеборцы не верят, что искра, или горящий обломок могли преодолеть по воздуху почти 200 метров и сохранить такую «силу», что начался третий пожар.

По словам дочери едва не погибшей бабушки, о пожаре они узнали ближе к утру. Ее маме 90 лет, у нее больное сердце и она пока не знает, как сказать пенсионерке, что ее дома теперь фактически нет.

Женщина не сомневается в умышленном поджоге, так как трижды приходили люди, которые предлагали продать этот дом и интересовались ценой.

Услышав, что люди хотят взамен двухкомнатную квартиру, незнакомцы усмехнулись: «Ну, хотеть можно и квартиру в ста метрах от кремля».

«Потом, еще, все у нас тут было бумажками обклеено «позвоните насчет купли-продажи вашего дома»… И собаку нашу Пуговку они убили. Она гавкала, никому не давала пройти во двор, сад, или парадную — сразу выскакивала. Когда пропала несколько дней назад, мы сразу подумали, как бы чего не было, как бы не подожгли. Собака им мешала, конечно», - рассказала дочь пожилой хозяйки дома.

Жильцам пообещали, что в понедельник они получат в полиции постановление о возбуждении по факту происшествия уголовного дела.

Стоит напомнить, что пожары в этом секторе происходят с завидной регулярностью. Причем, до этого неоднократно полыхали именно заброшенные, или расселенные постройки.

Так, в октябре прошлого года дважды за сутки горел дом № 23 на у. Пушкинской. Места возгораний находились достаточно далеко друг от друга.

XIX—XX вв. Сейчас на нем висит объявление о продаже… В июле 2018 года на пересечении ул. Свободы и ул. Пушкинской загорелся культурный объект регионального значения — «Жилой дом с флигелем Н. П. Страхова» постройкиСейчас на нем висит объявление о продаже…