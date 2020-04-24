32 вопроса и ответа о коронавирусе в Тульской области

На сайте регионального правительства появился специальный раздел, где собраны самые важные вопросы о коронавирусной инфекции и ответы на них.

Правительство Тульской области даёт подробные разъяснения по самым актуальным темам, связанным с противодействием коронавирусной инфекции и действующим в регионе режимом повышенной готовности.

О том, какой режим самоизоляции введен для граждан, приехавших в область из других регионов, как передается вирус, как встать на биржу труда онлайн или получить компенсацию за школьное питание можно узнать здесь.