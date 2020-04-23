Тульские школьники смогут поменяться местами с учителями

Экологическое движение «ЭКА» объявляет Всероссийский День самоуправления среди школьников, находящихся на дистанционном обучении. Ребята смогут наглядно показать, какими бы они хотели видеть онлайн-уроки.

Любой школьник может скачать готовый урок, записать на его основе занятие для своих ровесников и выложить его в интернет со специальными хештегами #урокиновогопоколения #яведуурок. Авторы самых интересных и креативных уроков получат от организаторов акции призы – экологичные и стильные рюкзаки, многоразовые сумки-шопперы и термокружки.

Акция продлится до 16 мая. Школьники могут зарегистрироваться на портале ЭКОКЛАСС.РФ в качестве волонтера и получить доступ к нескольким десяткам готовых интерактивных уроков. Любой из них можно скачать, посмотреть, изучить и воспроизвести, добавив авторские элементы или дополнительный контент.

Кульминацией акции станет Единый день прямых эфиров, который состоится 16 мая – все участники смогут параллельно транслировать собственные версии конкурсных уроков в прямых эфирах своих аккаунтов в социальных сетях, соревнуясь в количестве зрителей.