новости
новости
Регистрация
Тульские школьники смогут поменяться местами с учителями

Тульские школьники смогут поменяться местами с учителями

Каждый желающий сможет провести свой собственный онлайн-урок.

Экологическое движение «ЭКА» объявляет Всероссийский День самоуправления среди школьников, находящихся на дистанционном обучении. Ребята смогут наглядно показать, какими бы они хотели видеть онлайн-уроки.

Любой школьник может скачать готовый урок, записать на его основе занятие для своих ровесников и выложить его в интернет со специальными хештегами #урокиновогопоколения #яведуурок. Авторы самых интересных и креативных уроков получат от организаторов акции призы – экологичные и стильные рюкзаки, многоразовые сумки-шопперы и термокружки.

Акция продлится до 16 мая. Школьники могут зарегистрироваться на портале ЭКОКЛАСС.РФ в качестве волонтера и получить доступ к нескольким десяткам готовых интерактивных уроков. Любой из них можно скачать, посмотреть, изучить и воспроизвести, добавив авторские элементы или дополнительный контент.

Кульминацией акции станет Единый день прямых эфиров, который состоится 16 мая – все участники смогут параллельно транслировать собственные версии конкурсных уроков в прямых эфирах своих аккаунтов в социальных сетях, соревнуясь в количестве зрителей.

Тульское отделение «ЭКА» приглашает школы присоединиться к акции. Все подробности можно узнать у Екатерины Олейник: 8(953)184-95-54.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:42 0
Другие статьи по темам
Событие
Экологическое движение ЭКАонлайн-урокиавторские урокиобразованиедистанционное обучение
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область получит более 1,5 млрд рублей на реставрацию памятников
Тульская область получит более 1,5 млрд рублей на реставрацию памятников
Правительство РФ рассказало о планах восстановления экономики в условиях коронавируса
Правительство РФ рассказало о планах восстановления экономики в условиях коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.