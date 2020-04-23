Правительство РФ рассказало о планах восстановления экономики в условиях коронавируса
В нём представлены основные меры поддержки граждан, регионов, бизнеса, наиболее пострадавших предприятий и отраслей.
Правительство РФ представило основные меры поддержки граждан, регионов, бизнеса, отдельных предприятий и отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии.
По предварительным подсчётам, сложившаяся ситуация затронула 526 тысяч предприятий, более 5 млн человек, порядка 3 млн из которых – представители малого и среднего бизнеса.
С подробным перечнем разработанных мер можно ознакомиться здесь.
Накануне начал работу колл-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 8(800)707-08-85.
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