Тульская область получит более 1,5 млрд рублей на реставрацию памятников

Фото: twitter.com/tula_kraimuseum

Средства будут выделены из федерального бюджета. Они пойдут на восстановление 14 исторических и архитектурных объектов.

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила тендер по выбору подрядчика, который займется реставрацией и работами по сохранению памятников Тулы, Венева, Белева, Щекинского и Кимовского районов области. Об этом сообщает RosTender.info.

На эти цели из федерального бюджета в 2021 году поступит 1 млрд 633 млн рублей. В перечне реставрируемых объектов – два памятника культурного наследия федерального значения: Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском монастыре в Белеве и Успенский собор в Тульском кремле.

Кроме того, в список вошли колокольня Никольской церкви» в Веневе, здание полицейского управления и ансамбль Никольской церкви в Крапивне, здание пряничной торговли и дом Е. Х. Кучина на улице Металлистов в Туле, усадьбы и дома 18-19-го веков на улице Благовещенской в Туле, дом купцов Пуковых в Епифани и другие памятники.

К тендеру допускают организации с лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, выданной Минкультом РФ. Заявки на участие принимают до 20 мая, 27 мая будет определен победитель. Согласно требованиям заказчика, работы на всех объектах должны быть завершены в ноябре 2021 года.