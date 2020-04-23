новости
новости
Регистрация
Тульская область получит более 1,5 млрд рублей на реставрацию памятников
Фото: twitter.com/tula_kraimuseum

Тульская область получит более 1,5 млрд рублей на реставрацию памятников

Средства будут выделены из федерального бюджета. Они пойдут на восстановление 14 исторических и архитектурных объектов.

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила тендер по выбору подрядчика, который займется реставрацией и работами по сохранению памятников Тулы, Венева, Белева, Щекинского и Кимовского районов области. Об этом сообщает RosTender.info.

На эти цели из федерального бюджета в 2021 году поступит 1 млрд 633 млн рублей. В перечне реставрируемых объектов – два памятника культурного наследия федерального значения: Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском монастыре в Белеве и Успенский собор в Тульском кремле.

Кроме того, в список вошли колокольня Никольской церкви» в Веневе, здание полицейского управления и ансамбль Никольской церкви в Крапивне, здание пряничной торговли и дом Е. Х. Кучина на улице Металлистов в Туле, усадьбы и дома 18-19-го веков на улице Благовещенской в Туле, дом купцов Пуковых в Епифани и другие памятники.

К тендеру допускают организации с лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, выданной Минкультом РФ. Заявки на участие принимают до 20 мая, 27 мая будет определен победитель. Согласно требованиям заказчика, работы на всех объектах должны быть завершены в ноябре 2021 года.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:00 −8
Другие статьи по темам
Событие
реставрация памятниковпамятники архитектурыреставрационные работытендеры
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских призывников проверят на коронавирус
Тульских призывников проверят на коронавирус
Тульские школьники смогут поменяться местами с учителями
Тульские школьники смогут поменяться местами с учителями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.