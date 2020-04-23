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Изменения в Указе губернатора Тульской области: кого не касается требование самоизоляции

Изменения в Указе губернатора Тульской области: кого не касается требование самоизоляции

Алексей Дюмин внес очередные правки в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности

23 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции:

- в гостиницах разрешается бронирование мест для медицинских работников и их размещение;

- требование самоизоляции по возвращении в регион из командировок не распространяется на сотрудников органов госбезопасности, правоохранительных и следственных органов, МЧС, а также оборонно-промышленных предприятий;

- перечень общественных пространств, которые нельзя посещать, дополнен территорией лыжероллерной трассы имени В.П. Веденина.

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/141949770-141950402.pdf

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Автор: Татьяна Алексеева
вчера, в 23:06 −1
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