Изменения в Указе губернатора Тульской области: кого не касается требование самоизоляции

Алексей Дюмин внес очередные правки в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности

23 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции:

- в гостиницах разрешается бронирование мест для медицинских работников и их размещение;

- требование самоизоляции по возвращении в регион из командировок не распространяется на сотрудников органов госбезопасности, правоохранительных и следственных органов, МЧС, а также оборонно-промышленных предприятий;

- перечень общественных пространств, которые нельзя посещать, дополнен территорией лыжероллерной трассы имени В.П. Веденина.

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/141949770-141950402.pdf