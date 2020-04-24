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Крупный ночной пожар в Туле: огонь полностью уничтожил двухэтажный дом

Крупный ночной пожар в Туле: огонь полностью уничтожил двухэтажный дом

К моменту приезда пожарных пламя било вверх на десяток метров, а зарево было видно даже из Пролетарского округа

Поздно ночью 24 апреля на ул. Бундурина в Туле произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил один двухэтажный деревянный расселенный дом, в котором ранее жили несколько семей, и повредил крышу соседнего трехэтажного также расселенного кирпичного дома.
 
По мнению соседей, пожар начался с блока сараев, а с них огонь перекинулся на дома. К моменту приезда пожарных пламя било вверх на десяток метров, а зарево было видно даже из Пролетарского округа.
 

 
На месте происшествия работали семь пожарных расчетов и две автолестницы. На момент публикации новости данных о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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