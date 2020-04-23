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Где в Туле отключат свет 24 апреля

Где в Туле отключат свет 24 апреля

Плановые работы пройдут с 12 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Дрейера, 50, 53,
  • ул. Набережная Дрейера, 54, 56, 62,
  • ул. Курковая, 3-а, 5-а, 7-а, 5-в,
  • ул. Пролетарская, 1-б,
  • пер. Отбойный, 1-38,
  • ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,
  • ул. Горняцкая, 19, 21, 122-16 (чётн.),
  • пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Казанская, 4-14 (чётн.),
  • ул. Волжская, 1-3 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • Новорабочий пр-д, 13-26,
  • ул. Лихвинская, 4-50,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 1-33 (нечётн.), 6-48 (четн.),
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 20-42 (чётн.),
  •  5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
  • 6-й Лихвинский пр-д. 3-14-а,
  • ул. Самарская, 3-а, 14,
  • ул. Невская, 2, 5, 13, 10, 19, 21,
  • ул. Михалковская. 1-а, 2-е. 7,
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • ул. Тверская, 2,
  • ул. Сафонова. 1-23 (нечётн.), 10-42 (четн.), 6,
  • ул. Колхозная, 2-16 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +1
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