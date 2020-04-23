Где в Туле отключат свет 24 апреля
Плановые работы пройдут с 12 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Дрейера, 50, 53,
- ул. Набережная Дрейера, 54, 56, 62,
- ул. Курковая, 3-а, 5-а, 7-а, 5-в,
- ул. Пролетарская, 1-б,
- пер. Отбойный, 1-38,
- ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,
- ул. Горняцкая, 19, 21, 122-16 (чётн.),
- пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
- п. Михалково: ул. Колхозная, 3-23 (нечётн.),
- ул. Казанская, 4-14 (чётн.),
- ул. Волжская, 1-3 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- Новорабочий пр-д, 13-26,
- ул. Лихвинская, 4-50,
- 1-й Лихвинский пр-д, 1-33 (нечётн.), 6-48 (четн.),
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 20-42 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
- 6-й Лихвинский пр-д. 3-14-а,
- ул. Самарская, 3-а, 14,
- ул. Невская, 2, 5, 13, 10, 19, 21,
- ул. Михалковская. 1-а, 2-е. 7,
- ул. Вятская, 2, 4,
- ул. Тверская, 2,
- ул. Сафонова. 1-23 (нечётн.), 10-42 (четн.), 6,
- ул. Колхозная, 2-16 (чётн.).
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