Тульских призывников проверят на коронавирус
Соответствующий Указ подписал губернатор Алексей Дюмин.
С 20 мая на сборном пункте, куда будут прибывать призывники из районов Тульской области, будет организовано экспресс-тестирование для выявления коронавирусной инфекции.
В документе говорится, что тест на COVID-19 перед отправкой к месту прохождения службы должны будут пройти 1700 призывников.
сегодня, в 13:56, 408 46546 -92
сегодня, в 12:34, 136 8581 -10
сегодня, в 11:27, 18 9465 1
сегодня, в 10:38, 66 16813 3
Другие статьи по темам
Событие
Место