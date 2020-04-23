Тульских призывников проверят на коронавирус

С 20 мая на сборном пункте, куда будут прибывать призывники из районов Тульской области, будет организовано экспресс-тестирование для выявления коронавирусной инфекции.

В документе говорится, что тест на COVID-19 перед отправкой к месту прохождения службы должны будут пройти 1700 призывников.