В Тульской области ремонтируют дороги, ведущие к больницам
Более 800 таких дорог включены в программы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В плане восемь объектов. Новый асфальт будет уложен на подъезде к Веневской центральной районной больнице, амбулаториям Киреевского района и медучреждениям Тулы.
Работы пройдут комплексно. Подрядные организации выполняют устройство дорожного полотна, ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят разметку.
Четыре дороги, ведущие к учреждениям здравоохранения в Туле и в Киреевске, отремонтировали в прошлом году.
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