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В Тульской области ремонтируют дороги, ведущие к больницам

В Тульской области ремонтируют дороги, ведущие к больницам

Более 800 таких дорог включены в программы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В плане восемь объектов. Новый асфальт будет уложен на подъезде к Веневской центральной районной больнице, амбулаториям Киреевского района и медучреждениям Тулы.

Работы пройдут комплексно. Подрядные организации выполняют устройство дорожного полотна, ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят разметку.

Четыре дороги, ведущие к учреждениям здравоохранения в Туле и в Киреевске, отремонтировали в прошлом году.

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