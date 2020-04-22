В Тульской области сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Такая погода в регионе сохранится до конца дня.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе может усилиться ветер до 18 м/с. Из-за непогоды в Тульской области, как и во всем ЦФО, объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют, что сильный ветер будет бушевать до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.