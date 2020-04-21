9 вопросов о мерах поддержки организаций и предпринимателей, касающихся налогообложения имущества

Настоящие разъяснения носят сугубо информационно-справочный (рекомендательный, а не общеобязательный) характер, не содержат новых норм и официальных разъяснений законодательства, не препятствуют применению нормативных предписаний и положений в значении, отличающемся от примененном в настоящих разъяснениях.

Вопрос № 1

Какие основные меры поддержки, касающиеся налогообложения имущества организаций, установлены на федеральном уровне?

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»:

для организаций, включенных на 1.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ , продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: за I квартал 2020 г. — до 30.10.2020 (включительно); за II квартал 2020 г. — до 30.12.2020 (включительно);

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается , продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: за I квартал 2020 г. — (включительно); за II квартал 2020 г. — (включительно); для налогоплательщиков налога на имущество организаций продлен на три месяца установленный Налоговым кодексом РФ срок представления налоговой декларации за налоговый период 2019 г., т. е. до 30.06.2020 (включительно).

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» руководителям органов государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления рекомендовано предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, указанным в пункте 1 требований, утвержденных данным постановлением, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога по данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

Вопрос № 2

Какие основные меры поддержки, касающиеся налогообложения имущества организаций, установлены на региональном уровне?

Согласно пункту 4 статьи 4 Налогового кодекса РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 г. (включительно) продление установленных законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами муниципальных образований сроков уплаты транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога (авансовых платежей по налогам), в случае, если указанные сроки не продлены Правительством РФ либо если Правительством РФ предусмотрены более ранние сроки их уплаты.

Законами субъектов РФ (по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и в городах федерального значения — по земельному налогу) и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (по земельному налогу) могут предусматриваться налоговые льготы, в т. ч. собственникам объектов недвижимости, снизившим арендную плату и предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды, указанным в пункте 1 требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439.

Вопрос № 3

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 предусмотрено продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций наиболее пострадавших сфер. Их перечень утверждается Правительством РФ.

Каким актом установлен этот перечень?

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.

Вопрос № 4

Как планируется организовать уплату авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций, которым постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 продлены сроки уплаты указанных авансовых платежей?

Готовятся изменения в постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, исходя из которых уплату авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I и II кварталы 2020 г. для организаций, указанных в пункте 1 данного постановления (далее — авансовые платежи), планируется предусмотреть равными частями в размере 1/12 суммы авансового платежа ежемесячно не позднее 20 числа начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата для уплаты авансового платежа с учетом продления, установленного постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

Вопрос № 5

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 органам госвласти субъектов РФ, местного самоуправления рекомендовано предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды, указанным в пункте 1 требований, утвержденных данным постановлением, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога по данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка. Что конкретно могут предусматривать данные меры?

Содержание указанных мер поддержки определяется при их установлении уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. При определении мер, связанных с введением дополнительных налоговых льгот, могут использоваться рекомендации, направленные письмом ФНС России от 09.04.2020 № БС-4−21/5994@ «О рекомендуемых пунктом 2 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 мерах поддержки, касающихся налогообложения объектов недвижимости, находящихся в аренде».

Вопрос № 6

В какой орган обращаться за возможностью издания нормативного акта о продлении в 2020 году сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу и налогу на имущество организаций для организаций, не указанных в постановлении (субъекты МСП, не входящие в пострадавшие отрасли, или иные организации)?

Полномочиями по продлению в 2020 г. установленных законодательством субъектов РФ сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу и налогу на имущество организаций имеют законодательные (представительные) органы субъектов РФ и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ (п. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 356, п. 2 ст. 372 Налогового кодекса РФ).

Вопрос № 7

Вправе ли высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ установить дополнительные налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу?

Такие полномочия у высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Налоговый кодекс РФ не предусматривает. Установление налоговых льгот по этим налогам может осуществляться посредством изменения Налогового кодекса РФ, издания законов субъектов РФ (в части транспортного налога, налога на имущество организаций и в городах федерального значения -земельного налога) или нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований (в части земельного налога).

Вопрос №8

В настоящее время транспортное средство индивидуального предпринимателя не используется. Возможно ли освободить его от уплаты транспортного налога?

Согласно главе 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ, по общему правилу, уплата налога не зависит от фактического использования объекта налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 358 Налогового кодекса РФ. Введение дополнительных налоговых льгот по налогу возможно посредством принятия закона субъекта РФ.

Вопрос № 9

На основании каких документов могут быть использованы налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу на налоговый период 2020 года?

Основанием применения налоговых льгот являются: