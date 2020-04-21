9 вопросов о мерах поддержки организаций и предпринимателей, касающихся налогообложения имущества
Разъяснение дает УФНС России по Тульской области.
Настоящие разъяснения носят сугубо информационно-справочный (рекомендательный, а не общеобязательный) характер, не содержат новых норм и официальных разъяснений законодательства, не препятствуют применению нормативных предписаний и положений в значении, отличающемся от примененном в настоящих разъяснениях.
Какие основные меры поддержки, касающиеся налогообложения имущества организаций, установлены на федеральном уровне?
В соответствии с постановлением
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для организаций, включенных
на 1.03.2020в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ, продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: за I квартал 2020 г. — до 30.10.2020(включительно); за II квартал 2020 г. — до 30.12.2020(включительно);
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для налогоплательщиков налога на имущество организаций продлен на три месяца установленный Налоговым кодексом РФ срок представления налоговой декларации за налоговый период 2019 г.,
т. е. до 30.06.2020(включительно).
Постановлением
Какие основные меры поддержки, касающиеся налогообложения имущества организаций, установлены на региональном уровне?
Согласно пункту 4 статьи 4 Налогового кодекса РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 г. (включительно) продление установленных законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами муниципальных образований сроков уплаты транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога (авансовых платежей по налогам), в случае, если указанные сроки не продлены
Законами субъектов РФ (по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и в городах федерального значения — по земельному налогу) и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (по земельному налогу) могут предусматриваться налоговые льготы,
Постановлением
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден постановлением
Как планируется организовать уплату авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций, которым постановлением
Готовятся изменения в постановление
Постановлением
Содержание указанных мер поддержки определяется при их установлении уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. При определении мер, связанных с введением дополнительных налоговых льгот, могут использоваться рекомендации, направленные письмом ФНС России
В какой орган обращаться за возможностью издания нормативного акта о продлении в 2020 году сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу и налогу на имущество организаций для организаций, не указанных в постановлении (субъекты МСП, не входящие в пострадавшие отрасли, или иные организации)?
Полномочиями по продлению в 2020 г. установленных законодательством субъектов РФ сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу и налогу на имущество организаций имеют законодательные (представительные) органы субъектов РФ и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ (п. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 356, п. 2 ст. 372 Налогового кодекса РФ).
Вправе ли высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ установить дополнительные налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу?
Такие полномочия у высших исполнительных органов государственной власти
В настоящее время транспортное средство индивидуального предпринимателя не используется. Возможно ли освободить его от уплаты транспортного налога?
Согласно главе 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ, по общему правилу, уплата налога не зависит от фактического использования объекта налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 358 Налогового
На основании каких документов могут быть использованы налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу на налоговый период 2020 года?
Основанием применения налоговых льгот являются:
- по налогу на имущество организаций: документы, представляемые в налоговый орган вместе с налоговой декларацией за налоговый период 2020 года, позволяющие подтвердить право организации на применение налоговой льготы с учетом установленных условий ее действия;
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по транспортному и земельному налогам: заявление о предоставлении налоговой льготы, представленное в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах и приказами ФНС России
от 14.11.2017№ ММВ-7−21/897@ или от 25.07.2019№ММВ-7−21/377@.