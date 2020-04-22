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Нацпроект «Культура»: на ремонт сельских Домов культуры в Тульской области потратят 22 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Нацпроект «Культура»: на ремонт сельских Домов культуры в Тульской области потратят 22 млн рублей

В этом году обновят учреждения в Ефремове, Заокском и Суворовском районах.

В Тульской области стартовал ремонт сельских Домов культуры в рамках национального проекта «Культура». В этом году будут обновлены 3 ДК в Ефремове, Заокском и Суворовском районах. На это выделено 22 млн рублей. 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что работы уже начались на всех объектах. В ДК планируется заменить кровли, обновить фасады и внутреннюю отделку. 

«Благодаря экономии в обновленные Дома культуры будет закуплено современное звуковое и световое оборудование, мебель. Самое главное, что в каждом из них есть творческие коллективы. ДК активно посещают жители муниципалитетов. Обновление помещений позволит проводить мероприятия в комфортных условиях и на высоком уровне», – подчеркнула Татьяна Рыбкина. 

Первым начался ремонт в Збродовском сельском клубе, который посещают более 300 жителей из шести населенных пунктов Суворовского района. В этом здании планируют укрепить фундамент, заменить кровлю, окна и двери, полы, электропроводку и системы отопления. Также обновится и помещение библиотеки. Там заменят кресла в зрительном зале на 50 мест и приобретут световое и звуковое оборудование. 

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» в Тульской области были отремонтированы сельские дома культуры в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:29 −1
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