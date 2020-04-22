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Тульское Криволучье осталось без света

Тульское Криволучье осталось без света

Об этом в редакцию сообщили местные жители.

Как стало известно Myslo, жители нескольких улиц Пролетарского округа около часа назад остались без электроэнергии. Нам звонили с улиц М. Мазая, Чаплыгина, Металлургов. Точное количество домов пока неизвестно.

Как сообщили в «Тулгорэлектросетях», на место выехали ремонтные бригады. Это не плановое отключение, а какая-то нештатная ситуация, причину которой как раз сейчас выясняют.

– Если есть возможность переключиться на резервную схему подачи электроэнергии, сразу переключим, если нет — будем проводить восстановительные работы, — сказали в ТГЭС. — В любом случае стараемся подключить всё как можно скорее, без света людей не оставим.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:20 +3
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