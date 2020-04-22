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150-летие Ленина: про Ильича, ликвидацию памятников и переименование улиц
По материалам ФОМ. fom.ru

150-летие Ленина: про Ильича, ликвидацию памятников и переименование улиц

К 22 апреля Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опросов. Посмотрите, согласны?

22 апреля 1870 года, ровно 150 лет назад, родился крупнейший политический деятель левого толка, лидер партии большевиков, основатель и первый глава правительства Советской России Владимир Ильич Ленин.

Самые частые ассоциации с именем Ленина — «революция, переворот, сменил власть», «вождь мирового пролетариата», «октябрята, комсомольцы, пионеры», «коммунизм, социализм», «детство, счастливое детство». Считают роль Ленина в России положительной 56% участников опроса, отрицательной — 20% опрошенных. От возраста оценки почти не зависят. Идею убирать памятники Ленину с площадей и скверов одобряют 7%, не одобряют 83% респондентов.

Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите слово «Ленин»?

 

 

 

Время от времени поднимается вопрос о переименовании в российских городах и сёлах улиц и площадей, названных в честь Ленина. А как лично вы относитесь к этой идее — положительно или отрицательно?

 

 

 

Иногда также возникают предложения убрать памятники В. И. Ленину с площадей, из скверов и т. д. А как вы, за или против?

 

 

Мало кто из молодежи теперь понимает, о ком вообще идет речь. Зато дети Страны Советов хорошо помнят дедушку Ленина, Владимира Ильича и просто Ильича. Песни и стихи о Ленине, картинки и истории, странные имена детей, названных в честь Ильича, и пр. – обо всем этом читайте в нашем архивном материале здесь. Солидная коллекция памятников Ульянову-Ленину – здесь.

 

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