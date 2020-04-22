Туляки смогут оформить полис ОСАГО удаленно

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Для этого автолюбителям не придется проходить техосмотр.

Банк России разрешил страховым компаниям выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Эти меры будут действовать на время ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщили в Тульском отделении Банка России, в течение месяца после того, как ограничения снимут, автолюбители должны будут предоставить страховщику диагностическую карту техосмотра.

Оформить полис автогражданки можно через сайт страховой компании. Чтобы при онлайн-покупке не стать владельцем подделки, важно помнить правила безопасности: