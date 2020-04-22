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Туляки смогут оформить полис ОСАГО удаленно
Для этого автолюбителям не придется проходить техосмотр.
Банк России разрешил страховым компаниям выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Эти меры будут действовать на время ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Как сообщили в Тульском отделении Банка России, в течение месяца после того, как ограничения снимут, автолюбители должны будут предоставить страховщику диагностическую карту техосмотра.
Оформить полис автогражданки можно через сайт страховой компании. Чтобы при онлайн-покупке не стать владельцем подделки, важно помнить правила безопасности:
- Проверьте, имеет ли компания лицензию Банка России.
- Приобретайте полис только на официальном сайте страховой компании.
- Переходите по ссылкам на официальные сайты страховщиков с сайта РСА.
- После покупки полис можно проверить по номеру на сайте РСА и узнать, действителен ли он.
- Если у вас нет возможности приобрести полис в режиме онлайн, это можно сделать и в дежурных офисах страховых компаний. Информацию о режиме работы страховщики должны размещать на своих сайтах.
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