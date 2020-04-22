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В Алексине осудили рецидивиста, жестоко избившего сожительницу

В Алексине осудили рецидивиста, жестоко избившего сожительницу

Мужчина приговорен к трём годам лишения свободы.

Алексинский городской суд вынес приговор 32-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 6 сентября прошлого года злоумышленник во время пьяной ссоры жестоко избил свою сожительницу – нанес множественные удары ногами и кулаками.

С учётом тяжести нанесённого вреда и позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:48 +3
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