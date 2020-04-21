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22 апреля пульмонолог ответит на вопросы туляков в прямом эфире
Изображение StockSnap с сайта Pixabay.

22 апреля пульмонолог ответит на вопросы туляков в прямом эфире

На прямой эфир цикла «Отвечают врачи» придет пульмонолог с 30-летним стажем Юрий Алексеевич Смирнов.

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» пройдет в эту среду, 22 апреля, в 12.00 на площадке ВКонтакте.
 
На вопросы жителей ответит Юрий Алексеевич Смирнов — пульмонолог с 30-летним стажем. С 2001 года он возглавляет городское отделение пульмонологии городской больницы № 10 г. Тулы. Там принимают на лечение пациентов с патологией бронхолегочной системы со всех районов города Тулы.
 
Вопросы, на которые ответит Юрий Алексеевич Смирнов:
 
  • какие заболевания бронхолегочной системы распространены среди жителей региона?
  • кто в группе риска?
  • как избежать хронических заболеваний легких: образ жизни и питание?
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:01 +3
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