22 апреля пульмонолог ответит на вопросы туляков в прямом эфире

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Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» пройдет в эту среду, 22 апреля, в 12.00 на площадке ВКонтакте

На вопросы жителей ответит Юрий Алексеевич Смирнов — пульмонолог с 30-летним стажем. С 2001 года он возглавляет городское отделение пульмонологии городской больницы № 10 г. Тулы. Там принимают на лечение пациентов с патологией бронхолегочной системы со всех районов города Тулы.

Вопросы, на которые ответит Юрий Алексеевич Смирнов: