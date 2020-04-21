Аккаунт в «Госуслугах» туляки могут подтвердить через мобильные банки

Теперь эту процедуру можно пройти не выходя из дома.

Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Многофункциональный центр или запрашивать подтверждение по почте. Теперь это можно сделать онлайн.

Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» можно через интернет-банки «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «Почта Банк».

Для пользователей Сбербанка подготовили специальную пошаговую инструкцию по получению подтвержденного аккаунта на портале «Госуслуги».

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Вот тут еще пошагово для тех, кто читает со смартфона:

Напомним, ранее на портале Myslo мы публиковали гид по «Госуслугам». В нем мы подробно ответили на самые часто задаваемые вопросы по восстановлению пароля, получению документов и др.