«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель не признает вину в гибели двух человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Заокском районе Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы. Мужчину обвиняют по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения).

По версии следствия, в момент автоаварии, которая произошла 22 июня прошлого года, водитель был пьян. Не справившись с управлением своего автомобиля Dodge, мужчина совершил выезд на полосу встречного движения. Там он врезался в Chevrolet, который перевернулся и столкнулся с попутным Nissan.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте, двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления мужчина не признал», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним , в аварии погибли 39-летний водитель Chevrolet и 9-летняя пассажирка. Еще два пассажира Chevrolet (ребенок и женщина), а также водитель Dodge получили различные травмы.

Стоит отметить, что в ходе следствия водитель Dodge заявил, что авария якобы произошла из-за неизвестного зверька в салоне авто, который укусил его за ногу.