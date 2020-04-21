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«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель не признает вину в гибели двух человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

«Пьяное» ДТП в Заокском районе: водитель не признает вину в гибели двух человек

Одной из жертв автоаварии стала несовершеннолетняя девочка.

В Заокском районе Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы. Мужчину обвиняют по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения).
 
По версии следствия, в момент автоаварии, которая произошла 22 июня прошлого года, водитель был пьян. Не справившись с управлением своего автомобиля Dodge, мужчина совершил выезд на полосу встречного движения. Там он врезался в Chevrolet, который перевернулся и столкнулся с попутным Nissan.
 
 
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте, двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления мужчина не признал», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, в аварии погибли 39-летний водитель Chevrolet и 9-летняя пассажирка. Еще два пассажира Chevrolet (ребенок и женщина), а также водитель Dodge получили различные травмы.
 
Стоит отметить, что в ходе следствия водитель Dodge заявил, что авария якобы произошла из-за неизвестного зверька в салоне авто, который укусил его за ногу.
 
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Жуткая авария в Заокском районе, Фото: 2
Жуткая авария в Заокском районе, Фото: 3
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:34 +4
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Тульская областьЗаокский район

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