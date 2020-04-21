Погода в Туле 22 апреля: облачно, сухо, порывистый ветер

Синоптики обещают днём до +11 градусов и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков (до 1 мм).

Ветер северной четверти 7-12м/с, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днём – от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.