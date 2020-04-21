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Где в Туле не будет электричества 22 апреля

Где в Туле не будет электричества 22 апреля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 12.00 до 19.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • ул. Курковая, 5, 8, 10, 12, 1-а,
  • ул. Набережная Дрейера, 58, 60,
  • ул. Скуратовская, 111,
  • п. Рудаково: ул. Советская, 7,
  • ул. Люлина, 6.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:05 +2
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