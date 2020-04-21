Где в Туле не будет электричества 22 апреля
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 12.00 до 19.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- ул. Курковая, 5, 8, 10, 12, 1-а,
- ул. Набережная Дрейера, 58, 60,
- ул. Скуратовская, 111,
- п. Рудаково: ул. Советская, 7,
- ул. Люлина, 6.
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