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Алексей Дюмин проконтролировал борьбу с коронавирусом в районах области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин проконтролировал борьбу с коронавирусом в районах области

Губернатор в режиме видеоконференции пообщался с главами администраций муниципальных образований региона.

Алексей Дюмин отметил важность взаимодействия муниципалитетов с органами полиции, Росгвардии и МЧС в обеспечении соблюдения всех требований главного санитарного врача области и режима самоизоляции граждан.

Районные чиновники рассказали о дезинфекции общественного транспорта, тротуаров, проезжих частей и дворовых территорий. Организована регулярная обработка помещений в подведомственных предприятиях и учреждениях, а также в подъездах жилых домов, где проживают пациенты с коронавирусом. Сотрудники муниципальных учреждений и предприятий, райотделов полиции обеспечены средствами индивидуальной защиты.

– Вы отвечаете за все процессы на своих территориях так же, как я – за весь регион. Не отсиживайтесь в кабинетах, жестко контролируйте, добивайтесь выполнения всех действующих требований, – потребовал Алексей Дюмин.

Губернатор попросил руководителей УМВД и Росгвардии усилить патрулирование улиц  и работу по составлению протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер.

Министру здравоохранения региона Алексею Эрку поручено лично контролировать уровень обеспеченности муниципальных больниц и поликлиник средствами индивидуальной защиты. На совещании также обсудили реализацию региональных программ и нацпроектов.

– Несмотря на то, что сейчас основные усилия на всех уровнях сосредоточены на борьбе с коронавирусом, это не повод откладывать важные мероприятия в социально значимых сферах. Они должны выполняться качественно и без промедлений, – подчеркнул Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 −7
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