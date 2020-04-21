Чиновники и коммунальщики поселка Первомайский получат защитные маски
Средства индивидуальной защиты до конца апреля поставит компания «Профспецодежда» из Кимовска.
Фонд развития моногородов объединяет на своей площадке все российские моногорода для совместного решения вопросов по борьбе с последствиями коронавируса.
В онлайн-формате с главами администраций обсуждаются меры поддержки для бизнеса и партнёрские возможности по производству продукции для борьбы с пандемией и предотвращением распространения инфекции.
Фонд развития моногородов договорился с компанией «Профспецодежда» из Кимовска о партнерстве с поселком Первомайский. Предприятие до конца апреля отошьет и направит в поселок 500 одноразовых и 1000 многоразовых масок. Их получат сотрудники администрации и обслуживающих организаций.
Фонд развития моногородов формирует перечень данных о производителях масок и антисептиков в моногородах. Цель этой работы – помочь главам администраций моногородов обеспечить жителей средствами защиты.