Чиновники и коммунальщики поселка Первомайский получат защитные маски

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Фонд развития моногородов объединяет на своей площадке все российские моногорода для совместного решения вопросов по борьбе с последствиями коронавируса.

В онлайн-формате с главами администраций обсуждаются меры поддержки для бизнеса и партнёрские возможности по производству продукции для борьбы с пандемией и предотвращением распространения инфекции.

Фонд развития моногородов договорился с компанией «Профспецодежда» из Кимовска о партнерстве с поселком Первомайский. Предприятие до конца апреля отошьет и направит в поселок 500 одноразовых и 1000 многоразовых масок. Их получат сотрудники администрации и обслуживающих организаций.

Фонд развития моногородов формирует перечень данных о производителях масок и антисептиков в моногородах. Цель этой работы – помочь главам администраций моногородов обеспечить жителей средствами защиты.